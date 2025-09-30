Liquid Mercury (MERC) tokenomika
Liquid Mercury (MERC) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Liquid Mercury (MERC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Liquid Mercury (MERC) informácie
Liquid Mercury is a technology company that provides institutional-grade trading infrastructure, workflow automation, and Real World Asset (RWA) marketplaces. Its platform is designed to meet the performance, security, and reporting standards expected by the most demanding traditional finance institutions.
At the core of the ecosystem is MERC, an ERC-20 utility token that delivers value to users in three primary ways:
- Discount Farming via Staking
MERC holders can participate in a “Discount Farming Staking Program,” which enables users to earn monthly Element Tokens (ETs) by staking their MERC tokens. These ETs can be:
- Applied toward Liquid Mercury invoices for service discounts, if you're a customer.
- Traded for cash equivalents on a private secondary marketplace where ET holders and Liquid Mercury customers can buy and sell ETs.
- Access to Premium Features and Staking Rewards
Staking MERC also unlocks:
- Access to exclusive research, curated trading tools, and trading rebates.
- Annual staking rewards paid in MERC, currently set at 10% per year.
- Utility in the Expansion of Real World Asset (RWA) Markets
As Liquid Mercury grows its footprint in the RWA sector, the role of the MERC token will expand accordingly, powering participation and utility within tokenized asset marketplaces.
Liquid Mercury (MERC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Liquid Mercury (MERC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MERC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MERC tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
