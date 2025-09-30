Liquid Mercury (MERC) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Liquid Mercury (MERC) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 15:29:02 (UTC+8)
Liquid Mercury (MERC) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Liquid Mercury (MERC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 8.99M
Celková ponuka:
$ 6.00B
Počet coinov v obehu:
$ 2.14B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 25.19M
Historické maximum:
$ 1.001
Historické minimum:
$ 0.00101985
Aktuálna cena:
$ 0.00419827
Liquid Mercury (MERC) informácie

Liquid Mercury is a technology company that provides institutional-grade trading infrastructure, workflow automation, and Real World Asset (RWA) marketplaces. Its platform is designed to meet the performance, security, and reporting standards expected by the most demanding traditional finance institutions.

At the core of the ecosystem is MERC, an ERC-20 utility token that delivers value to users in three primary ways:

  1. Discount Farming via Staking

MERC holders can participate in a “Discount Farming Staking Program,” which enables users to earn monthly Element Tokens (ETs) by staking their MERC tokens. These ETs can be:

  • Applied toward Liquid Mercury invoices for service discounts, if you're a customer.
  • Traded for cash equivalents on a private secondary marketplace where ET holders and Liquid Mercury customers can buy and sell ETs.
  1. Access to Premium Features and Staking Rewards

Staking MERC also unlocks:

  • Access to exclusive research, curated trading tools, and trading rebates.
  • Annual staking rewards paid in MERC, currently set at 10% per year.
  1. Utility in the Expansion of Real World Asset (RWA) Markets

As Liquid Mercury grows its footprint in the RWA sector, the role of the MERC token will expand accordingly, powering participation and utility within tokenized asset marketplaces.

Oficiálna webová stránka:
https://liquidmercury.com/

Liquid Mercury (MERC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Liquid Mercury (MERC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MERC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MERC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MERC tokenomiku, preskúmajte cenu MERC tokenu naživo!

MERC cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MERC asi smeruje? Naša MERC stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

