Liquid HYPE Yield Cena (LIQUIDHYPE)
Aktuálna dnešná cena Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) je $ 42.9, s 11.13% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LIQUIDHYPE na USD konverzný kurz je $ 42.9 za LIQUIDHYPE.
Liquid HYPE Yield sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 23,701,511, pričom počet coinov v obehu je 552.43K LIQUIDHYPE. Počas posledných 24 hodín sa LIQUIDHYPEobchodovalo v rozmedzí od $ 38.34 (low) do $ 43.28 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 58.94, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 28.4.
V krátkodobom vývoji sa LIQUIDHYPE zmenilo o -0.01% za poslednú hodinu a o -1.89% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Liquid HYPE Yield je $ 23.70M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu LIQUIDHYPE je 552.43K, pričom celková zásoba je 552487.3008754419. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 23.70M.
-0.01%
+11.13%
-1.89%
-1.89%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Liquid HYPE Yield na USDpohybovala na $ +4.3.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Liquid HYPE Yield na USD pohybovala na $ -3.3091429800.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Liquid HYPE Yield na USD pohybovala na $ -6.0056568000.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Liquid HYPE Yield na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +4.3
|+11.13%
|30 dní
|$ -3.3091429800
|-7.71%
|60 dní
|$ -6.0056568000
|-13.99%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena Liquid HYPE Yield mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|11-07 01:12:41
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC
Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu
Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.