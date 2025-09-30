Lion DAO (ROAR) tokenomika
Lion DAO (ROAR) informácie
What is the project about? Lion DAO is a DAO built on the Terra blockcahin Using the DAO creation tool Enterprise.Money
What makes your project unique? We are the largest community DAO on Terra
History of your project. Lion DAO was created alongside the launch of Enterprise.Money on 30th March. Lion DAO was created by RyanLion a well known crypto "influencer" with over 30K followers on Twitter with the mission of showing the power of Enterprise.Money, the protocols & tools available on Terra & the interoperability of Cosmos SDK & IBC.
What’s next for your project? The DAO will continue it's journey across the Cosmos. The token has already been bridged to 5 other Cosmos blockchains including Osmosis, Kujira, Juno, Injective, White Whale & HUAHUA
What can your token be used for? The token is the governance token of Lion DAO. It can be staked for governance decision making within the DAO including decisions over treasury management, DAO configuration & earn staking rewards.
Lion DAO (ROAR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Lion DAO (ROAR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ROAR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ROAR tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili ROAR tokenomiku, preskúmajte cenu ROAR tokenu naživo!
