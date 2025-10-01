Linpuss (LPUSS) tokenomika
Linpuss (LPUSS) informácie
Linpuss is a memecoin on the L2, Linea. The name comes from the word Linea, hence Lin, and Puss represents the cat. The project aims to establish itself, and already has, as the biggest cat memecoin on the Linea L2. Linpuss is growing a loyal community of holders and has an NFT collection plans as well as DAO mechanics for NFT and token holders. The project is transparent with members to drive growth in direction of the community's vision. The strong relationship with Linea team, DEXs and contacts with CEXs will make for a smooth and healthy growth over the next months.
Linpuss (LPUSS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Linpuss (LPUSS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet LPUSS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu LPUSS tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
