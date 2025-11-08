LIMITUS Cena (LMT)
Aktuálna dnešná cena LIMITUS (LMT) je --, s 7.14% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LMT na USD konverzný kurz je -- za LMT.
LIMITUS sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 69,471, pričom počet coinov v obehu je 660.29M LMT. Počas posledných 24 hodín sa LMTobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.245166, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa LMT zmenilo o +0.08% za poslednú hodinu a o -22.48% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia LIMITUS je $ 69.47K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu LMT je 660.29M, pričom celková zásoba je 660289840.514004. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 69.47K.
+0.08%
+7.14%
-22.48%
-22.48%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z LIMITUS na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny LIMITUS na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny LIMITUS na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny LIMITUS na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|+7.14%
|30 dní
|$ 0
|-86.01%
|60 dní
|$ 0
|-91.27%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena LIMITUS mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Autonomous tech for the connected future.
LIMITUS is not just another automation tool, it’s a consumer-first platform designed to unify and elevate digital experiences. Whether you’re a trader optimizing multi-chain strategies, a professional streamlining workflows, or someone simplifying personal tasks, LIMITUS brings everything together into a single, intuitive interface. From managing DeFi portfolios to automating emails, scheduling, and commerce, LIMITUS bridges Web3 and Web2, turning fragmented processes into effortless flows.
The DeFi ecosystem highlights this need. Today, traders face scattered transaction histories, fragmented liquidity data, and siloed sentiment analysis. LIMITUS eliminates these inefficiencies, not only aggregating data but also synthesizing, contextualizing, and executing it in real-time. Advanced AI tools like fine-tuned Large Language Models (LLMs) and Retrieval-Augmented Generation (RAG) enable LIMITUS to continuously analyze and act on market trends, wallet activity, and yield opportunities.
While some analytical platforms attempt to aggregate data, they often fail to deliver actionable insights or facilitate seamless execution. These tools provide raw metrics but cannot synthesize data into meaningful strategies or automate complex decisions. LIMITUS goes beyond mere aggregation by consolidating transaction histories, liquidity metrics, and sentiment indices into a single, actionable dashboard. Furthermore, it automates decision-making and execution, allowing users to effortlessly act on insights without being bogged down by manual processes—streamlining workflows and enabling faster, smarter trading decisions.
