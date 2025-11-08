BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena LEOONO by Virtuals je 0USD. Trhová kapitalizácia LEO je 348,444USD. Sledujte aktualizácie cien LEO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o LEO

LEO informácie o cene

Čo je LEO

LEO biela kniha

LEO oficiálna webová stránka

LEO tokenomika

LEO predpoveď cien

LEOONO by Virtuals Logo

LEOONO by Virtuals Cena (LEO)

Nezaradené

1 LEO na USD aktuálnu cenu:

$0.00034784
$0.00034784
+20.60%1D
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
LEOONO by Virtuals (LEO) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:42:29 (UTC+8)

Dnešná cena LEOONO by Virtuals

Aktuálna dnešná cena LEOONO by Virtuals (LEO) je --, s 20.60% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LEO na USD konverzný kurz je -- za LEO.

LEOONO by Virtuals sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 348,444, pričom počet coinov v obehu je 1.00B LEO. Počas posledných 24 hodín sa LEOobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00504633, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa LEO zmenilo o +1.08% za poslednú hodinu a o -4.95% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

LEOONO by Virtuals (LEO) informácie o trhu

$ 348.44K
$ 348.44K

--
--

$ 348.44K
$ 348.44K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Aktuálna trhová kapitalizácia LEOONO by Virtuals je $ 348.44K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu LEO je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 348.44K.

História cien LEOONO by Virtuals v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00504633
$ 0.00504633

$ 0
$ 0

+1.08%

+20.60%

-4.95%

-4.95%

LEOONO by Virtuals (LEO) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z LEOONO by Virtuals na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny LEOONO by Virtuals na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny LEOONO by Virtuals na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny LEOONO by Virtuals na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+20.60%
30 dní$ 0+0.20%
60 dní$ 0-33.44%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre LEOONO by Virtuals

Cenová predikcia LEOONO by Virtuals (LEO) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LEO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia LEOONO by Virtuals (LEO) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena LEOONO by Virtuals mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne LEOONO by Virtuals v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku LEO cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na LEOONO by Virtuals Cenové predikcie.

Čo je LEOONO by Virtuals (LEO)

Leoono is an AI-driven investment agent built to simplify and enhance stock analysis for everyone. It uses exclusive alternative data and insider trading insights that were previously only available to institutional investors. Leoono empowers retail investors with clear, actionable strategies, peer comparisons, and market insights. With over four years of experience supporting financial services across Europe and the Middle East, Leoono combines advanced technology with proven expertise to make smarter investing accessible to all.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

LEOONO by Virtuals (LEO) Zdroje

Biela kniha
Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o LEOONO by Virtuals

Akú hodnotu bude mať 1 LEOONO by Virtuals v roku 2030?
Ak by hodnota LEOONO by Virtuals rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do LEOONO by Virtuals podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:42:29 (UTC+8)

LEOONO by Virtuals (LEO) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o LEOONO by Virtuals

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.59

$0.00007269

$0.1438

$0.010548

$0.000012115

$0.19206

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.