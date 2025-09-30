Leonardo AI (LEONAI) tokenomika
Leonardo AI (LEONAI) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Leonardo AI (LEONAI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Leonardo AI (LEONAI) informácie
AI agent experiment combining multiple models and game theory datasets for enhanced output delivery on crypto-twitter.
Leonardo AI stands out with its user-friendly interface, allowing creators to generate high-quality, customizable images quickly. It offers a wide range of artistic styles, real-time drawing-to-image conversion, and advanced features like image guidance for consistent character creation. Its versatility caters to diverse creative needs from art to marketing.
Leonardo AI (LEONAI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Leonardo AI (LEONAI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet LEONAI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu LEONAI tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili LEONAI tokenomiku, preskúmajte cenu LEONAI tokenu naživo!
