Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre LEGAL (LEGAL) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien.
LEGAL (LEGAL) informácie
Building a real-world accountability framework 4 digital offenders. RWA's driving revenue to our holders.
How did Legal X come into existence?
It is widely acknowledged that the cryptocurrency sector has been infiltrated by unscrupulous individuals, a fact substantiated by on-chain data.
🔹Our objective is to serve as a deterrent against such malfeasance. While we cannot eliminate every fraudulent actor from deceiving their communities, we aim to cultivate a community and establish processes that will act as a protective barrier.
As Legal X solidifies its reputation within the cryptocurrency industry, our legal expertise will serve as a hallmark of our identity.
🔹We will advocate for crypto investors who have fallen victim to scams by financing civil or criminal litigation against the wrongdoers in this domain.
This encompasses creators, founders, developers, key opinion leaders, and influencers.
🔹Pursuing legal action against any of these parties can be prohibitively expensive for individuals, which is why we are developing a self-funding mechanism.
In addition to the legal initiatives of Legal X, we will also create our own cryptocurrency technology and real-world assets to generate revenue for holders of the $LEGAL token.
🔹Having grown accustomed to crypto platforms draining liquidity from our market, we intend to utilize that liquidity to benefit our token holders.
Our ultimate ambition is to become a publicly traded company, and once stock tokenization is legalized, we will venture into that arena.
🔹In the meantime, Legal X Global LLC is dedicated to the company's growth, encompassing both the cryptocurrency sector and the pursuit of public company status.
LEGAL (LEGAL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky LEGAL (LEGAL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet LEGAL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu LEGAL tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili LEGAL tokenomiku, preskúmajte cenu LEGAL tokenu naživo!
LEGAL cenová predikcia
Chcete vedieť, kam LEGAL asi smeruje? Naša LEGAL stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
