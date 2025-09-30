Legacy BOLD (BOLD) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Legacy BOLD (BOLD) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 17:57:59 (UTC+8)
USD

Legacy BOLD (BOLD) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Legacy BOLD (BOLD) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 577.60K
$ 577.60K
Celková ponuka:
$ 578.31K
$ 578.31K
Počet coinov v obehu:
$ 578.31K
$ 578.31K
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 577.60K
$ 577.60K
Historické maximum:
$ 1.052
$ 1.052
Historické minimum:
$ 0.756197
$ 0.756197
Aktuálna cena:
$ 0.998771
$ 0.998771

Legacy BOLD (BOLD) informácie

BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to set your own rate and draw loans against ETHm, wstETH and rETH used as collateral. Loans are paid out in BOLD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.

Oficiálna webová stránka:
https://www.liquity.org/

Legacy BOLD (BOLD) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Legacy BOLD (BOLD) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BOLD tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BOLD tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BOLD tokenomiku, preskúmajte cenu BOLD tokenu naživo!

BOLD cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BOLD asi smeruje? Naša BOLD stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

