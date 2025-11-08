Aktuálna dnešná cena League of Kingdoms je 0.091906USD. Trhová kapitalizácia LOKA je 4,362,457USD. Sledujte aktualizácie cien LOKA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena League of Kingdoms je 0.091906USD. Trhová kapitalizácia LOKA je 4,362,457USD. Sledujte aktualizácie cien LOKA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
League of Kingdoms (LOKA) informácie o trhu
$ 4.36M
$ 4.36M
--
--
$ 45.95M
$ 45.95M
47.47M
47.47M
500,000,000.0
500,000,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia League of Kingdoms je $ 4.36M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu LOKA je 47.47M, pričom celková zásoba je 500000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 45.95M.
História cien League of Kingdoms v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.083216
$ 0.083216
24 hod Low
$ 0.096672
$ 0.096672
24 hod High
$ 0.083216
$ 0.083216
$ 0.096672
$ 0.096672
$ 5.37
$ 5.37
$ 0.04425999
$ 0.04425999
-1.59%
+3.85%
-8.09%
-8.09%
League of Kingdoms (LOKA) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z League of Kingdoms na USDpohybovala na $ +0.00340615. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny League of Kingdoms na USD pohybovala na $ -0.0337696557. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny League of Kingdoms na USD pohybovala na $ -0.0367979584. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny League of Kingdoms na USD pohybovala na $ -0.13881169439054687.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00340615
+3.85%
30 dní
$ -0.0337696557
-36.74%
60 dní
$ -0.0367979584
-40.03%
90 dní
$ -0.13881169439054687
-60.16%
Cenové predikcie pre League of Kingdoms
Cenová predikcia League of Kingdoms (LOKA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LOKA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia League of Kingdoms (LOKA) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena League of Kingdoms mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne League of Kingdoms v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku LOKA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na League of Kingdoms Cenové predikcie.
Čo je League of Kingdoms (LOKA)
League of Kingdoms is one of the world's first blockchain MMO strategy games. Gamers build kingdoms, farm resources, fight monsters (PvE), and compete with enemy kingdoms (PvP) or alliances (MMO) where all the land plots are non-fungible tokens (NFT) along with tokenizable resources, skins, and many other game assets. Currently, the free-to-play strategy game is available on mobile (Android, iOS), as well as on the PC.
The project team aims to build a game universe where gamers can have fun together while capitalizing on their digital assets, skills, and play-time.
The project offers entertaining game content that appeals to not just crypto enthusiasts but also mainstream gamers.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o League of Kingdoms
Akú hodnotu bude mať 1 League of Kingdoms v roku 2030?
Ak by hodnota League of Kingdoms rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do League of Kingdoms podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíLeague of Kingdoms?
Dnešná cena League of Kingdoms je $ 0.091906. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je League of Kingdoms stále dobrou investíciou?
League of Kingdoms zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do LOKA, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s League of Kingdoms?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo League of Kingdoms v hodnote --.
Aká je aktuálna cena League of Kingdoms?
Živá cena LOKA sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu League of Kingdoms vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena LOKA, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu League of Kingdoms?
Cenu LOKA ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,444.09
+2.62%
ETH
3,464.19
+5.05%
SOL
163.52
+5.21%
COAI
1.1563
+5.82%
USDC
1.0003
-0.02%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre LOKA na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár LOKA/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena League of Kingdoms pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena League of Kingdoms v tomto roku?
Cena League of Kingdoms by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu League of Kingdoms (LOKA).
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.