LC SHIB (LC) tokenomika
LC SHIB (LC) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre LC SHIB (LC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
LC SHIB (LC) informácie
LC is a token built on the Solana blockchain, focused on powering the new secure platform called DegenSafe. The launchpad based on this token will serve as fuel for creating memecoins, supported by the latest anti-rug, anti-bot, and anti-scam features. The main goal of LC SHIB is to enhance the market with tools that protect traders, their funds, and make meme culture truly safe. The protection fund or scam wall only fuels the LC token itself.
LC SHIB (LC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky LC SHIB (LC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet LC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu LC tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili LC tokenomiku, preskúmajte cenu LC tokenu naživo!
