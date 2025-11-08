BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Law Service Token je 0USD. Trhová kapitalizácia LST je 25,001USD.

Viac informácií o LST

LST informácie o cene

Čo je LST

LST biela kniha

LST oficiálna webová stránka

LST tokenomika

LST predpoveď cien

Law Service Token Cena (LST)

1 LST na USD aktuálnu cenu:

$0.000125
$0.000125$0.000125
0.00%1D
Law Service Token (LST) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:12:00 (UTC+8)

Dnešná cena Law Service Token

Aktuálna dnešná cena Law Service Token (LST) je --, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LST na USD konverzný kurz je -- za LST.

Law Service Token sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 25,001, pričom počet coinov v obehu je 200.00M LST. Počas posledných 24 hodín sa LSTobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.154729, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa LST zmenilo o -- za poslednú hodinu a o 0.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Law Service Token (LST) informácie o trhu

$ 25.00K
$ 25.00K$ 25.00K

--
----

$ 125.00K
$ 125.00K$ 125.00K

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuálna trhová kapitalizácia Law Service Token je $ 25.00K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu LST je 200.00M, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 125.00K.

História cien Law Service Token v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.154729
$ 0.154729$ 0.154729

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Law Service Token (LST) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Law Service Token na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Law Service Token na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Law Service Token na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Law Service Token na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 00.00%
60 dní$ 00.00%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Law Service Token

Cenová predikcia Law Service Token (LST) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LST v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Law Service Token (LST) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Law Service Token mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Law Service Token v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku LST cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Law Service Token Cenové predikcie.

Čo je Law Service Token (LST)

Law Service Token (LST) is a utility token built on the Ethereum blockchain that powers a decentralized legal services platform. The platform enables users to submit legal requests directly on-chain using smart contracts, removing the need for intermediaries such as legal brokers or agencies. Verified legal professionals can respond to these requests through a reverse auction system, offering competitive pricing and transparent service terms.

All interactions—requests, responses, agreements, and payments—are immutably recorded on the blockchain, ensuring accountability and data integrity. The system also includes a staking mechanism that rewards users for long-term participation, reinforcing ecosystem stability. In September 2025, the platform will launch a pilot program with licensed law firms handling real legal cases, followed by the official release of a mobile application in February 2026.

By combining blockchain transparency, automated contracting, and global lawyer access, LST aims to create a fully Web3-native legal infrastructure.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Law Service Token (LST) Zdroje

Biela kniha
Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Law Service Token

Akú hodnotu bude mať 1 Law Service Token v roku 2030?
Ak by hodnota Law Service Token rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Law Service Token podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:12:00 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o Law Service Token

