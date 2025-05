Čo je Law Blocks (LBT)

What is Law Blocks AI ? Law Blocks AI is a Legal Tech Ecosystem. Platform offers: 1) AI-generated legal Documents tailored to state & country. 2) Sharing and editing documents with your counterpart. 3) Cryptographic & Digital signature. 4) Uploading on Inter Planetary File System (IPFS), XDC Blockchain. 5) Artificial Intelligence at your fingertip, offering global information. 6) Alternative Dispute Resolution through Mediation and Arbitration. 7) Legal Counsellors worldwide to resolve disputes in Arbitration Courts. http://lawblocks.io http://Linktr.ee/lawblocks

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!