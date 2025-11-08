Laura AI Cena (LAURA)
Aktuálna dnešná cena Laura AI (LAURA) je --, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LAURA na USD konverzný kurz je -- za LAURA.
Laura AI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 5,933.14, pričom počet coinov v obehu je 1.00B LAURA. Počas posledných 24 hodín sa LAURAobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.02523582, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa LAURA zmenilo o -- za poslednú hodinu a o 0.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Laura AI je $ 5.93K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu LAURA je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 5.93K.
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Laura AI na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Laura AI na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Laura AI na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Laura AI na USD pohybovala na $ 0.
V roku 2040 by cena Laura AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
AI Powered Pathfinder Find the best route with | Ai Powered Pathfinder
Laura Aggregator is built on a unique architecture with a pathfinder algorithm. Our unique algorithm's structure can be developed, re-programmed, and has self-learning capabilities.
Pathfinder Structure: 01. Max Output Equation
A mathematical equation is created to get the maximum output from the integrated liquidity providers. The result of this equation gives the best received amount.
It creates an equation in accordance with the pathfinder route finding structure by controlling all liquidity pools. This equation is not fixed, it changes itself according to the terms and conditions. Therefore, it uses many data types as input.
All required data is instantly accessed and converted to High Conversion Argument (HCA). This converted data is sent to the max output equation.
The data needed to solve the equation are provided. It is then finalized using the HCA module powered by artificial intelligence. It is then forwarded to the next step to find the max output figure.
It searches and finds all possible routes between two tokens and filters out unnecessary routes by filtering within certain criteria.
Pathfinder, which is prepared to take a maximum of 5 tokens between the input token and the output token, performs a filtering to reduce the almost infinite number of outputs. It eliminates very low liquidity pools, identifies tokens that can be matched between them, and prepares them to offer a multiple path.
All obtained data and formulas are sent to AI powered pathfinder algorithm.
All data is assembled at this stage. After many calculations and formula analysis, it brings together the scattered data and creates the data needed to confirm the swap transaction.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
