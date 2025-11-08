BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Laura AI je 0USD. Trhová kapitalizácia LAURA je 5,933.14USD. Sledujte aktualizácie cien LAURA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o LAURA

LAURA informácie o cene

Čo je LAURA

LAURA oficiálna webová stránka

LAURA tokenomika

LAURA predpoveď cien

Laura AI Logo

Laura AI Cena (LAURA)

Nezaradené

Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán.
Laura AI (LAURA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 09:01:31 (UTC+8)

Dnešná cena Laura AI

Aktuálna dnešná cena Laura AI (LAURA) je --, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LAURA na USD konverzný kurz je -- za LAURA.

Laura AI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 5,933.14, pričom počet coinov v obehu je 1.00B LAURA. Počas posledných 24 hodín sa LAURAobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.02523582, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa LAURA zmenilo o -- za poslednú hodinu a o 0.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Laura AI (LAURA) informácie o trhu

$ 5.93K
$ 5.93K$ 5.93K

$ 5.93K
$ 5.93K$ 5.93K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuálna trhová kapitalizácia Laura AI je $ 5.93K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu LAURA je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 5.93K.

História cien Laura AI v USD

0.00%

0.00%

Laura AI (LAURA) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Laura AI na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Laura AI na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Laura AI na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Laura AI na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-17.83%
60 dní$ 0-32.80%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Laura AI

Cenová predikcia Laura AI (LAURA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LAURA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Laura AI (LAURA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Laura AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Laura AI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku LAURA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Laura AI Cenové predikcie.

Čo je Laura AI (LAURA)

AI Powered Pathfinder Find the best route with | Ai Powered Pathfinder

Laura Aggregator is built on a unique architecture with a pathfinder algorithm. Our unique algorithm's structure can be developed, re-programmed, and has self-learning capabilities.

Pathfinder Structure: 01. Max Output Equation

A mathematical equation is created to get the maximum output from the integrated liquidity providers. The result of this equation gives the best received amount.

It creates an equation in accordance with the pathfinder route finding structure by controlling all liquidity pools. This equation is not fixed, it changes itself according to the terms and conditions. Therefore, it uses many data types as input.

  1. HCA Data Processing

All required data is instantly accessed and converted to High Conversion Argument (HCA). This converted data is sent to the max output equation.

The data needed to solve the equation are provided. It is then finalized using the HCA module powered by artificial intelligence. It is then forwarded to the next step to find the max output figure.

  1. Find All Paths

It searches and finds all possible routes between two tokens and filters out unnecessary routes by filtering within certain criteria.

Pathfinder, which is prepared to take a maximum of 5 tokens between the input token and the output token, performs a filtering to reduce the almost infinite number of outputs. It eliminates very low liquidity pools, identifies tokens that can be matched between them, and prepares them to offer a multiple path.

  1. Laura Pathfinder: Assemble

All obtained data and formulas are sent to AI powered pathfinder algorithm.

All data is assembled at this stage. After many calculations and formula analysis, it brings together the scattered data and creates the data needed to confirm the swap transaction.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete.

Laura AI (LAURA) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Akú hodnotu bude mať 1 Laura AI v roku 2030?
Ak by hodnota Laura AI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Laura AI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 09:01:31 (UTC+8)

Laura AI (LAURA) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Laura AI

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.