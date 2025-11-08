Aktuálna dnešná cena Launchium je 0.00001013USD. Trhová kapitalizácia LNCHM je 9,457.89USD. Sledujte aktualizácie cien LNCHM v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Launchium je 0.00001013USD. Trhová kapitalizácia LNCHM je 9,457.89USD. Sledujte aktualizácie cien LNCHM v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Launchium (LNCHM) je $ 0.00001013, s 5.40% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LNCHM na USD konverzný kurz je $ 0.00001013 za LNCHM.
Launchium sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 9,457.89, pričom počet coinov v obehu je 933.95M LNCHM. Počas posledných 24 hodín sa LNCHMobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00000944 (low) do $ 0.0000107 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00025703, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00000944.
V krátkodobom vývoji sa LNCHM zmenilo o -0.72% za poslednú hodinu a o -43.17% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Launchium (LNCHM) informácie o trhu
Aktuálna trhová kapitalizácia Launchium je $ 9.46K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu LNCHM je 933.95M, pričom celková zásoba je 933946118.2794385. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 9.46K.
História cien Launchium v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
-0.72%
-5.39%
-43.17%
-43.17%
Launchium (LNCHM) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Launchium na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Launchium na USD pohybovala na $ -0.0000068242. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Launchium na USD pohybovala na $ -0.0000087083. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Launchium na USD pohybovala na $ -0.00012904256336631938.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
-5.39%
30 dní
$ -0.0000068242
-67.36%
60 dní
$ -0.0000087083
-85.96%
90 dní
$ -0.00012904256336631938
-92.72%
Cenové predikcie pre Launchium
Cenová predikcia Launchium (LNCHM) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LNCHM v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Launchium (LNCHM) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Launchium mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Launchium v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku LNCHM cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Launchium Cenové predikcie.
Čo je Launchium (LNCHM)
What is Launchium?
Launchium is the world's first cross-platform social token launchpad. The project provides a platform that enables anyone to easily create and launch their own cryptocurrency token.
Core Concept
Slogan: "Your Idea, Your Coin"
Purpose: Enable anyone to tokenize their ideas
Goal: Democratize token launches and make them accessible to everyone
Key Features
Quick Token Launch: Launch a token in just 60 seconds
Low Cost: Token launch costs approximately $0.01
Solana-Based: Built on Solana blockchain for fast and low-cost transactions
Social-Focused: Specifically designed for content creators and communities
Platform Details
Token Supply: 1 Billion LNCHM tokens
Success Rate: 5-10% (projected)
Cross-Platform: Ability to work across different platforms
Use Cases
Content creators launching their own tokens
Communities creating their own economies
Projects raising funds quickly and easily
Developing social token economies
In summary, Launchium is a Solana-based social token launchpad platform that allows anyone to easily create and launch their own cryptocurrency token.
Ak by hodnota Launchium rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok.
Koľko dnes stojíLaunchium?
Dnešná cena Launchium je $ 0.00001013. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Launchium stále dobrou investíciou?
Launchium zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do LNCHM, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Launchium?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Launchium v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Launchium?
Živá cena LNCHM sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Launchium vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena LNCHM, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Launchium?
Cenu LNCHM ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre LNCHM na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár LNCHM/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Launchium pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Launchium v tomto roku?
Cena Launchium by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Launchium (LNCHM).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:11:57 (UTC+8)
Launchium (LNCHM) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
