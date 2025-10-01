LATENT ARENA (LATENT) tokenomika

LATENT ARENA (LATENT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o LATENT ARENA (LATENT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 02:47:44 (UTC+8)
USD

LATENT ARENA (LATENT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre LATENT ARENA (LATENT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 10.32K
Celková ponuka:
$ 999.19M
Počet coinov v obehu:
$ 891.40M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 11.57K
Historické maximum:
$ 0.00061777
Historické minimum:
$ 0.00000865
Aktuálna cena:
$ 0
LATENT ARENA (LATENT) informácie

A decentralized platform that enables users to make predictions on content engagement. LatentArena is a platform where EVERYONE can earn - not just top creators. How? By combining content creation with prediction markets. Think of it as fantasy sports, but for content!
Latent Arena is an AI-based content evaluation platform that allows users to predict the engagement and interaction levels of content by placing bets. While enjoying the content, users bet $LATENT (the platform's token), and the final prize pool is distributed among the winning users and creators based on the ratings. It’s kind of like adding a Polymarket feature to TikTok. A bit dull—imagine watching a TikTok video and having to bet on how many likes it will get. Current social platforms are already quite engaging, so adding a betting element might feel a bit unnecessary.

Oficiálna webová stránka:
https://www.latentarena.xyz/
Biela kniha:
https://www.latentarena.xyz/docs/whitepaper.pdf

LATENT ARENA (LATENT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky LATENT ARENA (LATENT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LATENT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LATENT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LATENT tokenomiku, preskúmajte cenu LATENT tokenu naživo!

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

