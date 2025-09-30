LambosForVirgins (VIRGIN) tokenomika

LambosForVirgins (VIRGIN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o LambosForVirgins (VIRGIN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 20:37:29 (UTC+8)
USD

LambosForVirgins (VIRGIN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre LambosForVirgins (VIRGIN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 105.70K
$ 105.70K$ 105.70K
Celková ponuka:
$ 895.00M
$ 895.00M$ 895.00M
Počet coinov v obehu:
$ 590.00M
$ 590.00M$ 590.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 160.35K
$ 160.35K$ 160.35K
Historické maximum:
$ 0.00569195
$ 0.00569195$ 0.00569195
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00017916
$ 0.00017916$ 0.00017916

LambosForVirgins (VIRGIN) informácie

LambosForVirgins is a project that is tackling the declining birth-rate globally. Virgins have the opportunity to get dates and have babies by driving their lamborghini. How? you might ask.

Theres 2 avenues:

  • The virgin owns a bag of $VIRGIN, trades it right and sells it for big profits to buy a lamborghini.
  • The protocol has a random raffle at certain big milestones, the raffle chooses a select few $VIRGIN holders randomly and they will receive a lamborghini by the team.

Yes its outrageous, but humanity matters.

and so does humour and fun.

Oficiálna webová stránka:
https://lambosforvirgins.com/

LambosForVirgins (VIRGIN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky LambosForVirgins (VIRGIN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet VIRGIN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu VIRGIN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili VIRGIN tokenomiku, preskúmajte cenu VIRGIN tokenu naživo!

VIRGIN cenová predikcia

Chcete vedieť, kam VIRGIN asi smeruje? Naša VIRGIN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov