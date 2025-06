Čo je L2VE INU (L2VE)

Cupid Inu has landed on BASE! His mission is to scatter as much $L2VE as possible. For this mission he travels from one L2 blockchain to the next.

