Kovin Segnocchi (KOVIN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Kovin Segnocchi (KOVIN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 23:10:56 (UTC+8)
USD

Kovin Segnocchi (KOVIN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Kovin Segnocchi (KOVIN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 54.17K
$ 54.17K$ 54.17K
Celková ponuka:
$ 69.42B
$ 69.42B$ 69.42B
Počet coinov v obehu:
$ 69.42B
$ 69.42B$ 69.42B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 54.17K
$ 54.17K$ 54.17K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Kovin Segnocchi (KOVIN) informácie

Avalanche is no longer comparable to anything else in the crypto space. It's absolutely in its own new category of performant, flexible, multi-vm compute.

It is becoming the first, true "decentralized AWS" of the crypto space, and nothing compares.

Kovin Segnocchi, 2024.

Oficiálna webová stránka:
https://kovin.lol/

Kovin Segnocchi (KOVIN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Kovin Segnocchi (KOVIN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet KOVIN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu KOVIN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili KOVIN tokenomiku, preskúmajte cenu KOVIN tokenu naživo!

KOVIN cenová predikcia

Chcete vedieť, kam KOVIN asi smeruje? Naša KOVIN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

