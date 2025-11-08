BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Kome Chan je 0USD. Trhová kapitalizácia KOME je 6,964.66USD. Sledujte aktualizácie cien KOME v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o KOME

KOME informácie o cene

Čo je KOME

KOME oficiálna webová stránka

KOME tokenomika

KOME predpoveď cien

Kome Chan Logo

Kome Chan Cena (KOME)

Nezaradené

1 KOME na USD aktuálnu cenu:

--
----
0.00%1D
USD
Kome Chan (KOME) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 09:01:17 (UTC+8)

Dnešná cena Kome Chan

Aktuálna dnešná cena Kome Chan (KOME) je --, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny KOME na USD konverzný kurz je -- za KOME.

Kome Chan sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 6,964.66, pričom počet coinov v obehu je 1.00B KOME. Počas posledných 24 hodín sa KOMEobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.01605948, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa KOME zmenilo o -- za poslednú hodinu a o 0.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Kome Chan (KOME) informácie o trhu

$ 6.96K
$ 6.96K

--
----

$ 6.96K
$ 6.96K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Aktuálna trhová kapitalizácia Kome Chan je $ 6.96K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu KOME je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 6.96K.

História cien Kome Chan v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.01605948
$ 0.01605948

$ 0
$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Kome Chan (KOME) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Kome Chan na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Kome Chan na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Kome Chan na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Kome Chan na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 00.00%
60 dní$ 0-99.75%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Kome Chan

Cenová predikcia Kome Chan (KOME) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena KOME v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Kome Chan (KOME) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Kome Chan mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Kome Chan v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku KOME cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Kome Chan Cenové predikcie.

Čo je Kome Chan (KOME)

🌸 Introducing $KOME (Kome Chan) - The Heart of Japanese Social Culture! 🌸

Say hello to Kome Chan, the adorable and beloved Japanese social dog who’s capturing hearts worldwide! 🐶 $KOME is more than just a memecoin; it’s a celebration of culture, creativity, and community, inspired by the charming life of Kome Chan, a true icon of joy and companionship.

🐾 Who is Kome Chan? Kome Chan is a lovable Japanese dog with a vibrant social presence, bringing smiles to everyone who crosses paths with this furry friend. Known for a playful spirit and heartwarming antics, Kome Chan represents the essence of loyalty and happiness—values we aim to embody in the $KOME community.

🎶 A Musical Journey with Kome Chan What makes Kome Chan even more special is the story behind the pup! Kome Chan’s owner, a talented female musician, has poured her love for her furry companion into beautiful music. With numerous songs inspired by Kome Chan’s adventures and charm, this creative bond adds a unique layer to the $KOME project, blending art and cryptocurrency in a way that resonates with fans of music and memes alike.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Kome Chan (KOME) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Kome Chan

Akú hodnotu bude mať 1 Kome Chan v roku 2030?
Ak by hodnota Kome Chan rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Kome Chan podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 09:01:17 (UTC+8)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.06

$0.00004599

$0.1547

$0.010112

$0.000012800

$0.23029

