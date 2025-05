Čo je King Assad Game (KING)

The Assad Game (KING) Token The KING token is the native cryptocurrency of The Assad Game ecosystem, a Telegram-based play-to-earn game where players transform from a young cub into a powerful and wealthy lion. Players can earn in-game coins through various activities, including daily and weekly tournaments, challenges, and in-game achievements, which can be converted into KING tokens. These tokens are essential for purchasing upgrades, participating in exclusive events, and facilitating transactions within the ecosystem. Powered by the Solana blockchain, The Assad Game ensures secure, decentralized transactions and provides an engaging and competitive experience for players and crypto investors alike.

King Assad Game (KING) Zdroje Oficiálna webová stránka