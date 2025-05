Čo je Kindred (KND)

Kindred is an innovative decentralized platform designed to enable anonymous cross-chain swaps between major blockchains, offering enhanced privacy, security, and interoperability. With Kindred, users can seamlessly exchange digital assets across different blockchain networks while ensuring their transactions remain untraceable. When you perform a swap, Kindred ensures your transaction remains anonymous by breaking the link between the sender and receiver. The decentralized escrow system makes it impossible to trace the origin or destination of your funds, providing the maximum amount of privacy.

