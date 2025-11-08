BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Kin je 0USD. Trhová kapitalizácia KIN je 2,141,834USD. Sledujte aktualizácie cien KIN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o KIN

KIN informácie o cene

Čo je KIN

KIN biela kniha

KIN oficiálna webová stránka

KIN tokenomika

KIN predpoveď cien

Kin Logo

Kin Cena (KIN)

Nezaradené

Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:41:39 (UTC+8)

Dnešná cena Kin

Aktuálna dnešná cena Kin (KIN) je --, s 1.95% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny KIN na USD konverzný kurz je -- za KIN.

Kin sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 2,141,834, pričom počet coinov v obehu je 2.65T KIN. Počas posledných 24 hodín sa KINobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00122572, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa KIN zmenilo o +0.27% za poslednú hodinu a o -23.16% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Cenové predikcie pre Kin

Cenová predikcia Kin (KIN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena KIN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Kin (KIN) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Kin mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Kin v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku KIN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Kin Cenové predikcie.

Čo je Kin (KIN)

Kin is a decentralized cryptocurrency that enables global permissionless transactions without the need for intermediaries. The Kin cryptocurrency is noninflationary, with a fully distributed supply that can't be increased.

Kin was created in 2017 by Ted Livingston's Kik Inc. and initially launched on the Ethereum blockchain. In 2020, Kin became the first cryptocurrency to migrate to the Solana blockchain. The Solana blockchain enables Kin to efficiently scale for mainstream global adoption with near instant transactions and fees of just fractions of a penny. Additionally, Solana’s blockchain technology has 0% net carbon impact, providing a sustainable platform for the global Kin economy.

Kin is used as money in a growing economy across independent websites, apps, games, and services including Code Inc.'s global payments platform, which empowers content creators and developers to monetize with micropayments. With Code’s permissionless payment platform, creators can charge as little as $0.05 for content they create online, unlocking new revenue streams not possible with traditional payment models due to fee structures. In 2024, Code Inc. received seed round funding from top VC firms USV and M13, as well as blockchain industry leaders Anatoly Yakovenko, Raj Gokal, Balaji Srinivasan, and others.

In 2020, Kik Inc. agreed to a mutual settlement with the United States SEC, in which Kin was not required to be registered as a security, making Kin one of the few cryptocurrencies with regulatory clarity.

Kin is fully decentralized. There is no centralized entity or foundation that manages the development of the Kin economy or speaks on its behalf. Rather, Kin is supported by an autonomous independent global community of stakeholders who are economically aligned and mutually incentivized to expand Kin's utility and collectively benefit from the value created as adoption grows. We are all Kin.

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Kin

Akú hodnotu bude mať 1 Kin v roku 2030?
Ak by hodnota Kin rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Kin podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:41:39 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o Kin

