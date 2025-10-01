Kiirocoin (KIIRO) tokenomika
Kiirocoin (KIIRO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Kiirocoin (KIIRO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Kiirocoin (KIIRO) informácie
Kiiro Chain's overarching vision is firmly anchored in the creation of an infinitely scalable distributed high-performance computing network. This network is poised to emerge as a pivotal cornerstone within the landscape of AI-integrated metaverse technologies. By harnessing the potential of this network, Kiiro Chain aspires to establish itself as a market leader and become the most important computing infrastructure in the era of AI.
Kiirocoin (KIIRO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Kiirocoin (KIIRO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet KIIRO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu KIIRO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili KIIRO tokenomiku, preskúmajte cenu KIIRO tokenu naživo!
KIIRO cenová predikcia
Chcete vedieť, kam KIIRO asi smeruje? Naša KIIRO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov