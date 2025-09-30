Ken (KEN) tokenomika
Ken (KEN) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Ken (KEN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Ken (KEN) informácie
Meet Ken Coin, the cryptocurrency that is set to revolutionize the digital finance world. Ken Coin is inspired by Ken, the first DOGE of Atsuko Sato, and the older brother of the famous Kabosu and Neiro. With Ken Coin, we honor the legacy of Ken, the original Shiba Inu that paved the way for the iconic Dogecoin.
Ken Coin aims to bring the same community spirit and innovation that Dogecoin brought to the crypto space, but with enhanced features and a stronger focus on utility. Join us in celebrating Ken's legacy by being part of the Ken Coin community. Experience the future of cryptocurrency with Ken Coin, where nostalgia meets cutting-edge technology. Get ready to embark on an exciting journey with Ken Coin and be a part of something truly special.
Ken (KEN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Ken (KEN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet KEN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu KEN tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili KEN tokenomiku, preskúmajte cenu KEN tokenu naživo!
