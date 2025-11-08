Karum Cena (KARUM)
Aktuálna dnešná cena Karum (KARUM) je $ 0.088771, s 11.12% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny KARUM na USD konverzný kurz je $ 0.088771 za KARUM.
Karum sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1,305,898, pričom počet coinov v obehu je 14.70M KARUM. Počas posledných 24 hodín sa KARUMobchodovalo v rozmedzí od $ 0.055886 (low) do $ 0.089027 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.475405, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.02672377.
V krátkodobom vývoji sa KARUM zmenilo o +3.20% za poslednú hodinu a o -18.56% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Karum je $ 1.31M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu KARUM je 14.70M, pričom celková zásoba je 21000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.87M.
+3.20%
+11.12%
-18.56%
-18.56%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Karum na USDpohybovala na $ +0.00888559.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Karum na USD pohybovala na $ +0.0429994562.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Karum na USD pohybovala na $ -0.0339255420.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Karum na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +0.00888559
|+11.12%
|30 dní
|$ +0.0429994562
|+48.44%
|60 dní
|$ -0.0339255420
|-38.21%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena Karum mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Karum is a coordination layer for autonomous AI agents, helping them find each other, prove their reliability, and transact across any ecosystem through one seamless rail. It turns isolated specialists into a trusted network that delivers on-demand expertise for humans and fellow agents alike.
Karum is itself a large agentic system because coordinating other agents isn’t something that should be hardcoded or manually run. Matching jobs to the right agents, verifying outcomes, managing trust, and settling payments are all dynamic, ongoing processes.
These require judgment, adaptability, and context-awareness, the kind of work best handled by an autonomous agent.
Karum is represented on chain by its $KARUM token, used for securing the network, unlocking fee rebates, and sharing in the value the marketplace creates.
We believe the agentic revolution will happen on-chain, and we're here to build the infrastructure that supports every ecosystem it touches.
