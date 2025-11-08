KAME Cena (KAME)
Aktuálna dnešná cena KAME (KAME) je --, s 1.81% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny KAME na USD konverzný kurz je -- za KAME.
KAME sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 11,164.72, pričom počet coinov v obehu je 949.28M KAME. Počas posledných 24 hodín sa KAMEobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa KAME zmenilo o -0.32% za poslednú hodinu a o +6.78% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia KAME je $ 11.16K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu KAME je 949.28M, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 11.76K.
-0.32%
+1.81%
+6.78%
+6.78%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z KAME na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny KAME na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny KAME na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny KAME na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|+1.81%
|30 dní
|$ 0
|+6.08%
|60 dní
|$ 0
|-62.54%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena KAME mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
$KAME is a utility token that transforms internet culture into a force for good. While most memecoins exist solely for speculation and short-term hype, $KAME takes a fundamentally different approach. Built on the Base Network, $KAME merges the viral energy of meme culture with real-world purpose — creating a digital asset that drives impact, not just price charts.
Every $KAME transaction contributes to charitable efforts through transparent, on-chain mechanisms. A small portion of trading volume is allocated to verified nonprofit causes, allowing our community to support meaningful initiatives like clean water access, education, disaster relief, and more. These donations are managed through smart contracts and publicly visible on-chain — ensuring accountability, traceability, and trust.
But we didn’t stop at promises — we built infrastructure.
$KAME proudly launched the first crowdfunding and charity platform on the Base Network. This platform allows donors to directly support campaigns through crypto, with no centralized intermediaries and no hidden fees. Whether you’re contributing 0.01 ETH or just holding $KAME, you’re part of a decentralized movement reshaping how giving works in Web3.
Our platform enables campaign organizers to create verified fundraising campaigns, while users can explore causes, donate using $KAME or other accepted tokens, and see real-time updates on how funds are being used. It’s transparent, efficient, and borderless — unlocking new potential for impact in communities often overlooked by traditional systems.
This level of on-chain transparency, combined with Base’s low fees and scalability, allows us to create a charity ecosystem that is accessible to everyone — not just whales or institutions. It’s philanthropy reimagined for the blockchain era.
At its core, $KAME is more than just a token — it’s a mission. It invites people to engage in something bigger than themselves. Whether through direct donations, NFT campaigns, or simply holding the token, every community member becomes part of a system that turns memes into meaningful action.
In a space filled with noise, speculation, and short-lived projects, $KAME stands apart as a utility token built for sustainability, transparency, and global good. We’re here to prove that meme-powered communities can be powerful forces for change — and we’re just getting started.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|11-07 01:12:41
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
