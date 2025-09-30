Kabosu ERC20 (KABOSU) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Kabosu ERC20 (KABOSU) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Kabosu ERC20 (KABOSU) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Kabosu ERC20 (KABOSU) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia: $ 615.81K
$ 615.81K
$ 615.81K$ 615.81K
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu: $ 1.00B
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plne zriedené ocenenie): $ 615.81K
$ 615.81K
$ 615.81K$ 615.81K
Historické maximum:
$ 0.01850467
$ 0.01850467$ 0.01850467
Historické minimum: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00061581
$ 0.00061581$ 0.00061581

Kabosu ERC20 (KABOSU) informácie

Kabosu, The Dogecoin Dog. Making Memes Great Again.

Kabosu embodies the original meme coin spirit — the energy, humor, and community that started it all. There’s no better way to recapture the magic and joy of meme coins than with the very symbol that sparked this entire phenomenon.

The legendary dog, the original meme, the face recognized by millions around the globe — Kabosu is the perfect icon to lead Ethereum back to fun. It is symbolic to us all, and has impacted so many of our lives. It is universally understood, as all good memes should be.

Oficiálna webová stránka:
https://kabosu.com/
Biela kniha:
https://realshibadoge.medium.com/reviving-fun-on-ethereum-with-kabosu-a-meme-token-experiment-9c1df3d9d78b

Kabosu ERC20 (KABOSU) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Kabosu ERC20 (KABOSU) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet KABOSU tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu KABOSU tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili KABOSU tokenomiku, preskúmajte cenu KABOSU tokenu naživo!

KABOSU cenová predikcia

Chcete vedieť, kam KABOSU asi smeruje? Naša KABOSU stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

