Kabila (KBL) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Kabila (KBL) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 17:55:23 (UTC+8)
USD

Kabila (KBL) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Kabila (KBL) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.38M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 215.77M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 6.39M
Historické maximum:
$ 0.03464478
Historické minimum:
$ 0.00625515
Aktuálna cena:
$ 0.00639192
Kabila (KBL) informácie

Kabila is the leading NFT hub on Hedera, providing an All-in-One Web3 platform that enables creators, brands, and communities to leverage NFTs to crowdfund their projects, unlocking new opportunities for fundraising and monetization.

The platform offers everything needed to create, launch, and manage a tokenized community.

Kabila’s ecosystem includes a non-custodial wallet, an NFT marketplace, NFT creation tools, a self-service launchpad, and token-gated spaces called Plazas, for social monetization and true community ownership.

The $KBL token serves as the native utility token within the Kabila ecosystem.

Oficiálna webová stránka:
https://www.kabila.app
Biela kniha:
https://cdn.prod.website-files.com/663a0ca9873d010c1225243c/673df7d14e2a76d3db7884fd_Kabila%20KBL%20Whitepaper%20V2_compressed.pdf

Kabila (KBL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Kabila (KBL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet KBL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu KBL tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili KBL tokenomiku, preskúmajte cenu KBL tokenu naživo!

