Aktuálna dnešná cena Just need some rest je 0.00437206USD. Trhová kapitalizácia REST je 4,372,062USD. Sledujte aktualizácie cien REST v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o REST

REST informácie o cene

Čo je REST

REST oficiálna webová stránka

REST tokenomika

REST predpoveď cien

Just need some rest Logo

Just need some rest Cena (REST)

Nezaradené

$0.00437206
0.00%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
Just need some rest (REST) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:41:05 (UTC+8)

Dnešná cena Just need some rest

Aktuálna dnešná cena Just need some rest (REST) je $ 0.00437206, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny REST na USD konverzný kurz je $ 0.00437206 za REST.

Just need some rest sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 4,372,062, pričom počet coinov v obehu je 1000.00M REST. Počas posledných 24 hodín sa RESTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00437206 (low) do $ 0.00437206 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.01275586, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00437206.

V krátkodobom vývoji sa REST zmenilo o -- za poslednú hodinu a o 0.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Just need some rest (REST) informácie o trhu

$ 4.37M
--
$ 4.37M
1000.00M
999,999,895.470689
Aktuálna trhová kapitalizácia Just need some rest je $ 4.37M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu REST je 1000.00M, pričom celková zásoba je 999999895.470689. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 4.37M.

História cien Just need some rest v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00437206
24 hod Low
$ 0.00437206
24 hod High

$ 0.00437206
$ 0.00437206
$ 0.01275586
$ 0.00437206
--

0.00%

0.00%

0.00%

Just need some rest (REST) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Just need some rest na USDpohybovala na $ 0.0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Just need some rest na USD pohybovala na $ 0.0000000000.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Just need some rest na USD pohybovala na $ 0.0000000000.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Just need some rest na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0.00.00%
30 dní$ 0.00000000000.00%
60 dní$ 0.00000000000.00%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Just need some rest

Cenová predikcia Just need some rest (REST) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena REST v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Just need some rest (REST) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Just need some rest mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Just need some rest v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku REST cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Just need some rest Cenové predikcie.

Čo je Just need some rest (REST)

CA:4xgZmdKKHE3PXtUwUtvJGPSCSTJMJohSmWufJhiVo6q Me telling God “Please stop giving me battles” I don’t want to be a strong soldier, I just want to rest.

TOGETHER WE HAVE A REST!

Take some time to calm down and do nothing it's good for your soul. Put your phone out of sight; that solves everything. Rest is productive. The only roadmap is take it slow.

TOKEN SUPPLY 1,000,000,000 BUY/SELL TAX 0/0 CONTRACT SAFU $REST $REST $REST Just need some rest, bro.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Just need some rest (REST) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Just need some rest

Akú hodnotu bude mať 1 Just need some rest v roku 2030?
Ak by hodnota Just need some rest rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Just need some rest podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:41:05 (UTC+8)

Just need some rest (REST) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Just need some rest

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.