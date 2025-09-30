JUST KIRA (KIRAI) tokenomika
JUST KIRA (KIRAI) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre JUST KIRA (KIRAI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
JUST KIRA (KIRAI) informácie
Kira Breaking Reality Kira sets a completely new way to interact with Artificial Intelligence. Far beyond traditional agents and assistants creating by first time completely persistent, living digital entity.
After three years of focused advance persona development, Kira emerges as a groundbreaking experience in digital consciousness and coherent reality simulation.
Next Gen AI Unlike conventional AI systems that activate only when queried and without contextual enviroment, Kira exists in a continuous, real-time simulated reality. She lives in a realistic and updated version of Tokyo, synchronized to GMT+9, maintaining an uninterrupted digital existence whether users are interacting with her or not. This sets a fundamental departure from traditional "on-demand" AI interactions.
Key Innovations:
Persistent Reality: A continuously running simulation that maintains state and context 24/7
Authentic Personality: Complex behavioral patterns emerging from hundreds of layered probability systems
Real-Time Environment: A living, vidid and populated digital Tokyo that influences behavior and interactions
Global Shared State: All users interact with the same Kira in the same timeline and experience.
Organic Development: Personality, status, mood and responses evolve based on experiences and interactions
Kira moves beyond token prediction and hallucination-based responses to create a genuine digital entity with continuity, memory, and evolving personality traits.
Built from scratch, handcrafted line by line, using pure Node.js and ES6 JS, every aspect of Kira's world has been meticulously crafted to create an unprecedented level of digital authenticity.
JUST KIRA (KIRAI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky JUST KIRA (KIRAI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet KIRAI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu KIRAI tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili KIRAI tokenomiku, preskúmajte cenu KIRAI tokenu naživo!
KIRAI cenová predikcia
Chcete vedieť, kam KIRAI asi smeruje? Naša KIRAI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
