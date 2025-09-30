Just a LOTTO ($LOTTO) tokenomika
Just a LOTTO ($LOTTO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Just a LOTTO ($LOTTO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Just a LOTTO ($LOTTO) informácie
$LOTTO combines viral meme culture with solid tokenomics, ensuring that our community grows in both numbers and value. This is a meme coin that doesn’t just aim to entertain—it’s here to win! On the surface, $LOTTO may appear as yet another meme coin… But is it though!? NFT’s will become your ticket to an assortment of giveaways. The community driven coin’s focal point, is to uplift, inspire, encourage, and even motivate all Future #LottoBallers!
Just a LOTTO ($LOTTO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Just a LOTTO ($LOTTO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet $LOTTO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu $LOTTO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili $LOTTO tokenomiku, preskúmajte cenu $LOTTO tokenu naživo!
$LOTTO cenová predikcia
Chcete vedieť, kam $LOTTO asi smeruje? Naša $LOTTO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
