Aktuálna dnešná cena Just a Circle je 0.00009148USD. Trhová kapitalizácia CRCL je 91,466USD. Sledujte aktualizácie cien CRCL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Just a Circle je 0.00009148USD. Trhová kapitalizácia CRCL je 91,466USD. Sledujte aktualizácie cien CRCL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Just a Circle (CRCL) je $ 0.00009148, s 7.18% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CRCL na USD konverzný kurz je $ 0.00009148 za CRCL.
Just a Circle sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 91,466, pričom počet coinov v obehu je 999.89M CRCL. Počas posledných 24 hodín sa CRCLobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00008405 (low) do $ 0.00009225 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00426581, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00008381.
V krátkodobom vývoji sa CRCL zmenilo o -0.42% za poslednú hodinu a o -16.43% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Just a Circle (CRCL) informácie o trhu
Aktuálna trhová kapitalizácia Just a Circle je $ 91.47K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu CRCL je 999.89M, pričom celková zásoba je 999894917.844593. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 91.47K.
História cien Just a Circle v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00008405
24 hod Low
$ 0.00009225
24 hod High
$ 0.00008405
$ 0.00009225
$ 0.00426581
$ 0.00008381
-0.42%
+7.18%
-16.43%
-16.43%
Just a Circle (CRCL) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Just a Circle na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Just a Circle na USD pohybovala na $ -0.0000410468. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Just a Circle na USD pohybovala na $ -0.0000667335. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Just a Circle na USD pohybovala na $ -0.0007196816317347952.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
+7.18%
30 dní
$ -0.0000410468
-44.86%
60 dní
$ -0.0000667335
-72.94%
90 dní
$ -0.0007196816317347952
-88.72%
Cenové predikcie pre Just a Circle
Cenová predikcia Just a Circle (CRCL) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CRCL v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Just a Circle (CRCL) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Just a Circle mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Just a Circle v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CRCL cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Just a Circle Cenové predikcie.
Čo je Just a Circle (CRCL)
just a circle on solana
just a circle on solana
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Just a Circle
Akú hodnotu bude mať 1 Just a Circle v roku 2030?
Ak by hodnota Just a Circle rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Just a Circle podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíJust a Circle?
Dnešná cena Just a Circle je $ 0.00009148. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Just a Circle stále dobrou investíciou?
Just a Circle zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do CRCL, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Just a Circle?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Just a Circle v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Just a Circle?
Živá cena CRCL sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Just a Circle vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena CRCL, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Just a Circle?
Cenu CRCL ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,480.43
+2.65%
ETH
3,440.89
+4.34%
SOL
162.16
+4.34%
COAI
1.1361
+3.97%
USDC
1.0003
-0.02%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre CRCL na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár CRCL/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Just a Circle pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Just a Circle v tomto roku?
Cena Just a Circle by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Just a Circle (CRCL).
Just a Circle (CRCL) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
