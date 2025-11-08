Aktuálna dnešná cena JunkCoin Doge Real Name je 0.00010485USD. Trhová kapitalizácia JUNKCOIN je 99,944USD. Sledujte aktualizácie cien JUNKCOIN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena JunkCoin Doge Real Name je 0.00010485USD. Trhová kapitalizácia JUNKCOIN je 99,944USD. Sledujte aktualizácie cien JUNKCOIN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) je $ 0.00010485, s 9.19% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny JUNKCOIN na USD konverzný kurz je $ 0.00010485 za JUNKCOIN.
JunkCoin Doge Real Name sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 99,944, pričom počet coinov v obehu je 947.93M JUNKCOIN. Počas posledných 24 hodín sa JUNKCOINobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00010049 (low) do $ 0.00013767 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00038741, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00005885.
V krátkodobom vývoji sa JUNKCOIN zmenilo o -0.86% za poslednú hodinu a o +12.38% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) informácie o trhu
$ 99.94K
$ 99.94K$ 99.94K
--
----
$ 99.94K
$ 99.94K$ 99.94K
947.93M
947.93M 947.93M
947,933,806.455353
947,933,806.455353 947,933,806.455353
Aktuálna trhová kapitalizácia JunkCoin Doge Real Name je $ 99.94K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu JUNKCOIN je 947.93M, pričom celková zásoba je 947933806.455353. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 99.94K.
História cien JunkCoin Doge Real Name v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00010049
$ 0.00010049$ 0.00010049
24 hod Low
$ 0.00013767
$ 0.00013767$ 0.00013767
24 hod High
$ 0.00010049
$ 0.00010049$ 0.00010049
$ 0.00013767
$ 0.00013767$ 0.00013767
$ 0.00038741
$ 0.00038741$ 0.00038741
$ 0.00005885
$ 0.00005885$ 0.00005885
-0.86%
-9.19%
+12.38%
+12.38%
JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z JunkCoin Doge Real Name na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny JunkCoin Doge Real Name na USD pohybovala na $ -0.0000546803. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny JunkCoin Doge Real Name na USD pohybovala na $ 0. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny JunkCoin Doge Real Name na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
-9.19%
30 dní
$ -0.0000546803
-52.15%
60 dní
$ 0
--
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre JunkCoin Doge Real Name
Cenová predikcia JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena JUNKCOIN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena JunkCoin Doge Real Name mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne JunkCoin Doge Real Name v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku JUNKCOIN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na JunkCoin Doge Real Name Cenové predikcie.
Čo je JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)
JunkCoin - the Original Name of Dogecoin, often recognised as the 'Grandfather of Memecoins’ JunkCoin Doge Real Name References https://bitcointalk.org/index.php?topic=194756.0 ## What Is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)? $JUNKCOIN is the grandfather of Doge, it has real history and is the OG of OGs, it's one of the first memecoins ever created. Brief explanation of doge family tree to understand it's history: Junkcoin is the parent of Luckycoin and Bellscoin, whose forks ultimately led to the creation of Dogecoin. A fork means the coin was created by copying and modifying the Bitcoin code. JUNKCOIN was forked from Bitcoin's codebase back in the early days. This implies both Dogecoin and junkcoin share similar technical DNA with Bitcoin and junkcoin is the grandfather of doge. Meaning OG DOGE is actually junkcoin, it's original chain became dormant but today reborned on solana ! Created as a joke in 2013 "Designed to fail", but it ironically failed to fail"
JunkCoin - the Original Name of Dogecoin, often recognised as the 'Grandfather of Memecoins’ JunkCoin Doge Real Name References https://bitcointalk.org/index.php?topic=194756.0 ## What Is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)? $JUNKCOIN is the grandfather of Doge, it has real history and is the OG of OGs, it's one of the first memecoins ever created. Brief explanation of doge family tree to understand it's history: Junkcoin is the parent of Luckycoin and Bellscoin, whose forks ultimately led to the creation of Dogecoin. A fork means the coin was created by copying and modifying the Bitcoin code. JUNKCOIN was forked from Bitcoin's codebase back in the early days. This implies both Dogecoin and junkcoin share similar technical DNA with Bitcoin and junkcoin is the grandfather of doge. Meaning OG DOGE is actually junkcoin, it's original chain became dormant but today reborned on solana ! Created as a joke in 2013 "Designed to fail", but it ironically failed to fail"
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o JunkCoin Doge Real Name
Akú hodnotu bude mať 1 JunkCoin Doge Real Name v roku 2030?
Ak by hodnota JunkCoin Doge Real Name rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do JunkCoin Doge Real Name podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíJunkCoin Doge Real Name?
Dnešná cena JunkCoin Doge Real Name je $ 0.00010485. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je JunkCoin Doge Real Name stále dobrou investíciou?
JunkCoin Doge Real Name zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do JUNKCOIN, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s JunkCoin Doge Real Name?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo JunkCoin Doge Real Name v hodnote --.
Aká je aktuálna cena JunkCoin Doge Real Name?
Živá cena JUNKCOIN sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu JunkCoin Doge Real Name vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena JUNKCOIN, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu JunkCoin Doge Real Name?
Cenu JUNKCOIN ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,715.3
+2.89%
ETH
3,448.25
+4.57%
SOL
162.95
+4.85%
COAI
1.128
+3.23%
USDC
1.0003
-0.02%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre JUNKCOIN na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár JUNKCOIN/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena JunkCoin Doge Real Name pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena JunkCoin Doge Real Name v tomto roku?
Cena JunkCoin Doge Real Name by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:40:25 (UTC+8)
JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Pozrite si viac informácií o JunkCoin Doge Real Name
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.