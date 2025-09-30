JUICY (JUICY) tokenomika
JUICY (JUICY) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre JUICY (JUICY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
JUICY (JUICY) informácie
Juicy is a revolutionary Web3 content creator platform designed to empower creators and enhance their connection with audiences. By leveraging blockchain technology, Juicy provides a decentralized, transparent, and fair ecosystem where creators can monetize their content directly, without the constraints of traditional platforms. Juicy token is tradeable like a meme but powers the Web3 social media platform Enjoy Juicy.
JUICY (JUICY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky JUICY (JUICY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet JUICY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu JUICY tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili JUICY tokenomiku, preskúmajte cenu JUICY tokenu naživo!
JUICY cenová predikcia
Chcete vedieť, kam JUICY asi smeruje? Naša JUICY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
