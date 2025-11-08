BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Judge MENTAL je 0.00001004USD. Trhová kapitalizácia MENTAL je 10,043.39USD. Sledujte aktualizácie cien MENTAL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Judge MENTAL je 0.00001004USD. Trhová kapitalizácia MENTAL je 10,043.39USD. Sledujte aktualizácie cien MENTAL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o MENTAL

MENTAL informácie o cene

Čo je MENTAL

MENTAL oficiálna webová stránka

MENTAL tokenomika

MENTAL predpoveď cien

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Judge MENTAL Logo

Judge MENTAL Cena (MENTAL)

Nezaradené

1 MENTAL na USD aktuálnu cenu:

--
----
+4.40%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
Judge MENTAL (MENTAL) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:30:44 (UTC+8)

Dnešná cena Judge MENTAL

Aktuálna dnešná cena Judge MENTAL (MENTAL) je $ 0.00001004, s 4.42% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MENTAL na USD konverzný kurz je $ 0.00001004 za MENTAL.

Judge MENTAL sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 10,043.39, pričom počet coinov v obehu je 999.99M MENTAL. Počas posledných 24 hodín sa MENTALobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00000926 (low) do $ 0.00001013 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00023026, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00000926.

V krátkodobom vývoji sa MENTAL zmenilo o -0.64% za poslednú hodinu a o -12.46% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Judge MENTAL (MENTAL) informácie o trhu

$ 10.04K
$ 10.04K$ 10.04K

--
----

$ 10.04K
$ 10.04K$ 10.04K

999.99M
999.99M 999.99M

999,985,147.7990674
999,985,147.7990674 999,985,147.7990674

Aktuálna trhová kapitalizácia Judge MENTAL je $ 10.04K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu MENTAL je 999.99M, pričom celková zásoba je 999985147.7990674. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 10.04K.

História cien Judge MENTAL v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00000926
$ 0.00000926$ 0.00000926
24 hod Low
$ 0.00001013
$ 0.00001013$ 0.00001013
24 hod High

$ 0.00000926
$ 0.00000926$ 0.00000926

$ 0.00001013
$ 0.00001013$ 0.00001013

$ 0.00023026
$ 0.00023026$ 0.00023026

$ 0.00000926
$ 0.00000926$ 0.00000926

-0.64%

+4.42%

-12.46%

-12.46%

Judge MENTAL (MENTAL) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Judge MENTAL na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Judge MENTAL na USD pohybovala na $ -0.0000084558.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Judge MENTAL na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Judge MENTAL na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+4.42%
30 dní$ -0.0000084558-84.22%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Judge MENTAL

Cenová predikcia Judge MENTAL (MENTAL) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MENTAL v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Judge MENTAL (MENTAL) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Judge MENTAL mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Judge MENTAL v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MENTAL cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Judge MENTAL Cenové predikcie.

Čo je Judge MENTAL (MENTAL)

A true CLM (Community Led Meme).
The idea for Judge $MENTAL came from "Mike Gee". It was his concept and his visuals that gave us the idea to push this to market. A true community members idea that we brought to market, showing that $MLMX and its whole ecosystem is driven in part by its community members ideas.

30% of $MENTAL supply is staked on the MLMX Centralized Exchange for 1 year staking periods. This keeps the floor protected at all times and helps build value over time for future value reporting for Legal X Global LLC.

In the volatile underbelly of the crypto universe, where moonshots collide with rug pulls and diamond hands tremble under the weight of red candles, there reigns a fearsome arbiter of sanity: Judge $MENTAL.

This wild-haired, bug-eyed jurist, with his robe billowing like a bear market cape and his gavel poised to smash delusions, presides over the Court of Crypto Derangement. Legend has it that Judge $MENTAL was once a mild-mannered trader named Judd Mental, who snapped after one too many 100x pumps followed by soul-crushing dumps.

His hair fried from staring at charts 24/7, he ascended to the bench, vowing to judge the mental fortitude of all who dare enter the arena. "Order in the court!" he bellows, pointing an accusatory finger at FOMO-stricken noobs and overleveraged degens alike.

Cases flood his docket daily:

The FOMO Felon: A trader who YOLO'd their life savings into a cat-themed meme coin at ATH. Verdict: Guilty! Sentence: 10 years of paper-handing therapy, paid in $MENTAL tokens.

The Rug Pull Victim: A hopeful investor scammed by a shady dev team. Verdict: Innocent by insanity! Reward: Airdropped $MENTAL to rebuild their shattered psyche.

The HODL Heretic: One who sells too early, missing the lambo. Verdict: Contempt of gains! Penalty: Forced to watch green candles from the sidelines.

But Judge $MENTAL isn't all hammer and no heart. His $MENTAL token isn't just currency—it's a measure of mental resilience. Stack enough through wise (or wildly lucky) trades, and you unlock "Enlightened Insanity," where losses feel like wins and dips are just setups for epic comebacks. In a world gone mad with greed and memes, Judge $MENTAL reminds us: Before you ape in, ask yourself—are you mentally prepared? Or will the gavel fall on you next?

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Judge MENTAL (MENTAL) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Judge MENTAL

Akú hodnotu bude mať 1 Judge MENTAL v roku 2030?
Ak by hodnota Judge MENTAL rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Judge MENTAL podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:30:44 (UTC+8)

Judge MENTAL (MENTAL) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Judge MENTAL

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.38
$22.38$22.38

+123.80%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007370
$0.00007370$0.00007370

+1,374.00%

Aria

Aria

ARIAIP

$0.1452
$0.1452$0.1452

+190.40%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010201
$0.010201$0.010201

+155.02%

Flux

Flux

FLUX

$0.22594
$0.22594$0.22594

+106.65%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011004
$0.000011004$0.000011004

+83.40%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.