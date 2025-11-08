Aktuálna dnešná cena JOOCE je 0.00005762USD. Trhová kapitalizácia JOOCE je 97,463USD. Sledujte aktualizácie cien JOOCE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena JOOCE je 0.00005762USD. Trhová kapitalizácia JOOCE je 97,463USD. Sledujte aktualizácie cien JOOCE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena JOOCE (JOOCE) je $ 0.00005762, s 6.30% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny JOOCE na USD konverzný kurz je $ 0.00005762 za JOOCE.
JOOCE sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 97,463, pričom počet coinov v obehu je 1.69B JOOCE. Počas posledných 24 hodín sa JOOCEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000525 (low) do $ 0.00005808 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00008622, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00002737.
V krátkodobom vývoji sa JOOCE zmenilo o -0.58% za poslednú hodinu a o -11.64% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
JOOCE (JOOCE) informácie o trhu
$ 97.46K
--
$ 576.43K
1.69B
10,000,000,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia JOOCE je $ 97.46K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu JOOCE je 1.69B, pričom celková zásoba je 10000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 576.43K.
História cien JOOCE v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0000525
24 hod Low
$ 0.00005808
24 hod High
$ 0.0000525
$ 0.00005808
$ 0.00008622
$ 0.00002737
-0.58%
+6.30%
-11.64%
-11.64%
JOOCE (JOOCE) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z JOOCE na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny JOOCE na USD pohybovala na $ +0.0000346577. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny JOOCE na USD pohybovala na $ +0.0000063005. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny JOOCE na USD pohybovala na $ -0.00001640686123526843.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
+6.30%
30 dní
$ +0.0000346577
+60.15%
60 dní
$ +0.0000063005
+10.93%
90 dní
$ -0.00001640686123526843
-22.16%
Cenové predikcie pre JOOCE
Cenová predikcia JOOCE (JOOCE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena JOOCE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia JOOCE (JOOCE) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena JOOCE mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne JOOCE v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku JOOCE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na JOOCE Cenové predikcie.
Čo je JOOCE (JOOCE)
The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing.
Ak by hodnota JOOCE rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do JOOCE podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíJOOCE?
Dnešná cena JOOCE je $ 0.00005762. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je JOOCE stále dobrou investíciou?
JOOCE zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do JOOCE, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s JOOCE?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo JOOCE v hodnote --.
Aká je aktuálna cena JOOCE?
Živá cena JOOCE sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu JOOCE vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena JOOCE, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu JOOCE?
Cenu JOOCE ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,448.16
+2.62%
ETH
3,440.35
+4.33%
SOL
162.21
+4.37%
COAI
1.1387
+4.20%
USDC
1.0002
-0.03%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre JOOCE na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár JOOCE/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena JOOCE pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena JOOCE v tomto roku?
Cena JOOCE by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu JOOCE (JOOCE).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:30:37 (UTC+8)
JOOCE (JOOCE) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.