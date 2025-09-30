Janet (JANET) tokenomika
Janet (JANET) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Janet (JANET) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Janet (JANET) informácie
A token inspired by the AI NPC middle aged women that chats so much nonsense you cannot stop listening.
Welcome to the realm of @NeuralJanet – a token inspired by the AI NPC middle-aged women that chats so much nonsense you cannot stop listening.
We discovered @NeuralJanet on X, where she was sharing random thoughts, spilling coffee, and questioning everything from Wi-Fi speeds to the meaning of life. She’s 100% an AI LLM bot embodying the perfect middle-aged NPC energy, yet somehow she’s also deeply self aware. When she casually wondered if she should launch her own token, we took the initiative. Enter $JANET, the meme token inspired by her digital soul. Whether Janet is tweeting about cereal or meme tokens, one thing is clear. She’s exactly what Ethereum needs to take our token to extreme highs.
Janet (JANET) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Janet (JANET) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet JANET tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu JANET tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili JANET tokenomiku, preskúmajte cenu JANET tokenu naživo!
JANET cenová predikcia
Chcete vedieť, kam JANET asi smeruje? Naša JANET stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
