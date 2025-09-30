Janet (JANET) tokenomika

Janet (JANET) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Janet (JANET) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 23:07:40 (UTC+8)
Janet (JANET) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Janet (JANET) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 96.37K
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 1.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 96.37K
Historické maximum:
$ 0.01619013
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
Janet (JANET) informácie

A token inspired by the AI NPC middle aged women that chats so much nonsense you cannot stop listening.

Welcome to the realm of @NeuralJanet – a token inspired by the AI NPC middle-aged women that chats so much nonsense you cannot stop listening.

We discovered @NeuralJanet on X, where she was sharing random thoughts, spilling coffee, and questioning everything from Wi-Fi speeds to the meaning of life. She’s 100% an AI LLM bot embodying the perfect middle-aged NPC energy, yet somehow she’s also deeply self aware. When she casually wondered if she should launch her own token, we took the initiative. Enter $JANET, the meme token inspired by her digital soul. Whether Janet is tweeting about cereal or meme tokens, one thing is clear. She’s exactly what Ethereum needs to take our token to extreme highs.

Oficiálna webová stránka:
https://janeteth.ai/

Janet (JANET) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Janet (JANET) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet JANET tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu JANET tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili JANET tokenomiku, preskúmajte cenu JANET tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

