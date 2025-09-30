IXO (IXO) tokenomika
IXO (IXO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre IXO (IXO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
IXO (IXO) informácie
IXO is the layer-1 token of the Internet of Impacts of inter-connected networks, powered by IXO Protocol blockchains, that provides foundational infrastructure for the Spatial Web. These networks enable dynamic digital twin domains of people, organisations, physical infrastructure, financial capital, AI and data to be more intelligently coordinated, financed, verified, governed, and informed, with the mission of generating sustainable social, environmental, economic, and climate Impacts, at an Internet-scale. Solutions are already being deployed through this Spatial Web in domains such as clean energy transition, disease prevention, youth employment, education, autonomous AI, and supply-chain optimisation.
IXO (IXO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky IXO (IXO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet IXO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu IXO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili IXO tokenomiku, preskúmajte cenu IXO tokenu naživo!
IXO cenová predikcia
Chcete vedieť, kam IXO asi smeruje? Naša IXO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov