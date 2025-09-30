IXI (IXI) tokenomika
IXI (IXI) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre IXI (IXI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
IXI (IXI) informácie
Ixian is a peer to peer encrypted data streaming platform, which handles a high volume of micro transactions.
About Ixian Platform and IxiCash
As remote work and social distancing are becoming the new norm, more people are relying on streaming services for communication. Traditional services rely on expensive infrastructure to handle millions of new users and amount of data transferred. This infrastructure needs constant maintenance and upgrades but is only being used at full capacity at certain peaks.
Ixian DLT - High throughput of micropayments with microfees
Ixian was built to overcome these issues. By leveraging the user’s hardware we can improve reliability and enable users to monetize their hardware and bandwidth, depending on network needs. Ixian relies on its users to form a secure and efficient network with no downtime.
Ixian S2 - Decentralized data streaming with incentives for node operators
You can already download and use the first decentralized app that utilizes Ixian technology, it’s called Spixi and it is a secure next generation chat app, with no central authority which can access your personal data.
Ixian is the kind of platform developers will want to use to build and monetize solutions that require scaling and secure data streaming capabilities. Services utilizing Ixian require smaller operating budgets and thus can be offered at competitive pricing. While paying less, users won’t need to worry about data leaks, privacy issues or censorship.
IXI (IXI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky IXI (IXI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet IXI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu IXI tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili IXI tokenomiku, preskúmajte cenu IXI tokenu naživo!
