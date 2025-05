Čo je Ixcoin (IXC)

iXcoin is one of the first Bitcoin clone created on 7 May 2011 just a few weeks after Namecoin. iXcoin will reach maturity about 18 years before Bitcoin. By mid-2013, the number of iXcoin and Bitcoin will reach parity for a brief moment. iXcoin switched to merged mining with Bitcoin in 2012 and this helped increase the total hashrate of both currencies and make it more secure to 51% attack. Merged mining allows Bitcoin miners to mine multiple coins at the same time.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Ixcoin (IXC) Zdroje Oficiálna webová stránka