INVIFY AI (INVIFY) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o INVIFY AI (INVIFY) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 04:00:27 (UTC+8)
USD

INVIFY AI (INVIFY) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre INVIFY AI (INVIFY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 5.69K
$ 5.69K
Celková ponuka:
$ 999.37M
$ 999.37M
Počet coinov v obehu:
$ 999.37M
$ 999.37M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 5.69K
$ 5.69K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0

INVIFY AI (INVIFY) informácie

Invify AI offers automated trading solutions powered by AI, aiming to provide daily profits for investors through algorithmic trading. They promote three AI agents designed to identify investment opportunities and execute trades automatically, reducing the need for manual market analysis.

Invify AI has developed three AI agents focused on automated trading to generate daily passive income. The service is designed to eliminate the need for manual chart analysis, offering an automated solution for investment opportunities. They emphasize guaranteed daily profits, although the specifics of these plans, such as cost, minimum investment, or exact return rates, aren't detailed in the provided sources. The $INVIFY token plays a role in accessing these services, with premium features available to token holders from March 5th.

Registered company in UK INVIFY AI LIMITED

Oficiálna webová stránka:
https://invify.ai
Biela kniha:
https://invify.ai/whitepaper.html

INVIFY AI (INVIFY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky INVIFY AI (INVIFY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet INVIFY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu INVIFY tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili INVIFY tokenomiku, preskúmajte cenu INVIFY tokenu naživo!

INVIFY cenová predikcia

Chcete vedieť, kam INVIFY asi smeruje? Naša INVIFY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

