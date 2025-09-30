International Meme Fund (IMF) tokenomika
International Meme Fund (IMF) is a decentralized credit protocol on Ethereum that unlocks stablecoin liquidity using memecoins as collateral. It operates through pooled credit markets with isolated lending vaults integrated via Morpho. The protocol’s native token, IMF, governs how liquidity is allocated across supported markets. By treating memes as signal and credit as infrastructure, IMF enables communities to coordinate access to capital and turn belief into buying power.
International Meme Fund (IMF) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky International Meme Fund (IMF) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet IMF tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu IMF tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili IMF tokenomiku, preskúmajte cenu IMF tokenu naživo!
IMF cenová predikcia
Chcete vedieť, kam IMF asi smeruje? Naša IMF stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
