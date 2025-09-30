inSure DeFi (SURE) tokenomika
inSure DeFi (SURE) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre inSure DeFi (SURE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
inSure DeFi (SURE) informácie
inSure DeFi is a community-based crypto asset insurance ecosystem, where users can insure their crypto-portfolio by buying SURE tokens with fiat and other cryptocurrencies. inSure is designed to distribute crypto ownership risks amongst a liquidity pool, with insurance premiums determined by a Dynamic Pricing Model that leverages Chainlink. Capital required to back the risks at any point in time is based on the market pricing of SURE tokens, as well as community demand for insurance of crypto portfolios. A decentralized support system called the inSure DAO is also used to diligently process all the insurance claims, wherein voters make sure that any fraudulent claims are flagged and only valid claims are fulfilled.
inSure DeFi is a Decentralized Insurance Ecosystem, trusted by thousands of community members to protect their crypto portfolios from scams, exchange closures, and drastic devaluations. inSure DeFi provides insurance solutions for the crypto space to stabilize and secure Crypto & DeFi portfolios.
inSure DeFi (SURE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky inSure DeFi (SURE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SURE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SURE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili SURE tokenomiku, preskúmajte cenu SURE tokenu naživo!
SURE cenová predikcia
Chcete vedieť, kam SURE asi smeruje? Naša SURE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
