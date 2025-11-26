InfiniFi USD (IUSD) tokenomika

InfiniFi USD (IUSD) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o InfiniFi USD (IUSD) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:23:24 (UTC+8)
InfiniFi USD (IUSD) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre InfiniFi USD (IUSD) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 156.60M
$ 156.60M
Celková ponuka:
$ 156.67M
$ 156.67M
Počet coinov v obehu:
$ 156.67M
$ 156.67M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 156.60M
$ 156.60M
Historické maximum:
$ 1.11
$ 1.11
Historické minimum:
$ 0.903172
$ 0.903172
Aktuálna cena:
$ 0.999555
$ 0.999555

InfiniFi USD (IUSD) informácie

Biela kniha:
https://docs.infinifi.xyz/

InfiniFi USD (IUSD) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky InfiniFi USD (IUSD) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet IUSD tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu IUSD tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili IUSD tokenomiku, preskúmajte cenu IUSD tokenu naživo!

IUSD cenová predikcia

Chcete vedieť, kam IUSD asi smeruje? Naša IUSD stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

