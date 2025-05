Čo je Infinet (INFI)

Infinet is a next-generation decentralized network designed to provide seamless connectivity for IoT devices and 5G services. Leveraging the power of Ethereum Layer 1 for security and zk-Rollups Layer 2 for scalability, Infinet offers a highly efficient, privacy-focused, and community-driven platform for global connectivity. With integrated multi-protocol support and the Infinet OMNI device at its core, Infinet bridges the gap between IoT, 5G, and decentralized technology, bringing infinite possibilities to the world.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!