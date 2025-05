Čo je Indian Premier League Fan Token (IPL)

The IPL Fan Token is a digital token created for fans of the Indian Premier League and its teams. It rewards loyalty and engagement through interactive features including polls, predictions, trivia, and token-based rewards. Built with a long-term vision, the token is designed to keep supporters connected to the IPL throughout the year and across all future seasons, offering new and ongoing ways for fans to participate beyond match days.

Indian Premier League Fan Token (IPL) Zdroje Oficiálna webová stránka