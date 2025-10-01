INCUM (INCUM) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o INCUM (INCUM) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 03:59:46 (UTC+8)
USD

INCUM (INCUM) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre INCUM (INCUM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia: $ 4.01K
$ 4.01K
$ 4.01K$ 4.01K
Celková ponuka:
$ 999.61M
$ 999.61M$ 999.61M
Počet coinov v obehu: $ 999.61M
$ 999.61M
$ 999.61M$ 999.61M
FDV (plne zriedené ocenenie): $ 4.01K
$ 4.01K
$ 4.01K$ 4.01K
Historické maximum:
$ 0.00181203
$ 0.00181203$ 0.00181203
Historické minimum: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Aktuálna cena: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

INCUM (INCUM) informácie

INCUM is an innovative cryptocurrency token designed to generate automatic passive income for its holders. By simply holding at least 100,000 INCUM tokens, users receive hourly distributions directly into their wallets, derived from a 5% tax applied to all transactions (buys, sells, and transfers).

This unique mechanism encourages long-term holding, provides effortless hourly earnings, and rewards committed community members. With 100% liquidity, no team allocations, and complete transparency, INCUM offers a straightforward way for crypto investors to enjoy consistent and compounding passive returns.

Oficiálna webová stránka:
https://incum.money

INCUM (INCUM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky INCUM (INCUM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet INCUM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu INCUM tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili INCUM tokenomiku, preskúmajte cenu INCUM tokenu naživo!

INCUM cenová predikcia

Chcete vedieť, kam INCUM asi smeruje? Naša INCUM stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

