IncogniFi Cena (INFI)
Aktuálna dnešná cena IncogniFi (INFI) je $ 0.0154601, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny INFI na USD konverzný kurz je $ 0.0154601 za INFI.
IncogniFi sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 13,914.09, pričom počet coinov v obehu je 900.00K INFI. Počas posledných 24 hodín sa INFIobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.04518864, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.01540281.
V krátkodobom vývoji sa INFI zmenilo o -- za poslednú hodinu a o 0.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia IncogniFi je $ 13.91K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu INFI je 900.00K, pričom celková zásoba je 1000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 15.46K.
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z IncogniFi na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny IncogniFi na USD pohybovala na $ 0.0000000000.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny IncogniFi na USD pohybovala na $ -0.0003681080.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny IncogniFi na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|--
|30 dní
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 dní
|$ -0.0003681080
|-2.38%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena IncogniFi mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
As highlighted by Vitalik in a recent article, privacy is simulteanously one of Crypto's most important features, as well as one of its most prominent existential threats. Over the last few years, while providers of privacy tools have gained negative media attention (i.e. Tornado Cash), the importance of safeguarding privacy in a Web3 environment has been highlighted by several high profile kidnapping and robbery cases of wealthy Crypto individuals. Moreover, the rise of bots and copytraders have increased the need for users to be able to transact privately, without anyone following their every move.
As such, while private transactions can be abused by malicious actors and people looking to use cryptocurrency to hide the source of their funds, privacy should be a right and people should not be forced to share their balances, transactions or online movement. This view has been shared by many prominent figure in the Ethereum ecosystem, most importantly by earlier mentioned developer Vitalik Buterin, who is a renowned supporter of dApps such as Railgun and Tornado Cash.
While the importance of privacy in Web3 is thus generally agreed upon, the offering of privacy tools remains fragmented. As described in the next chapter, IncogniFi aims to change that, by creating a one-stop-shop privacy hub for browsing, communicating, transacting and storing crypto in a private way.
IncogniFi is an advanced privacy ecosystem, comprising a fully private, anonymous and secure VPN Browser, a Private W2W Communication Tool, a Password & Key Manager, a Non-Custodial Wallet and a Privacy Dex.
Ecosystem Products
