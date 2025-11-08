BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena IncogniFi je 0.0154601USD. Trhová kapitalizácia INFI je 13,914.09USD.

IncogniFi Cena (INFI)

1 INFI na USD aktuálnu cenu:

$0.0154601
$0.0154601
0.00%1D
IncogniFi (INFI) Živý cenový graf
Dnešná cena IncogniFi

Aktuálna dnešná cena IncogniFi (INFI) je $ 0.0154601, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny INFI na USD konverzný kurz je $ 0.0154601 za INFI.

IncogniFi sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 13,914.09, pričom počet coinov v obehu je 900.00K INFI. Počas posledných 24 hodín sa INFIobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.04518864, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.01540281.

V krátkodobom vývoji sa INFI zmenilo o -- za poslednú hodinu a o 0.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

IncogniFi (INFI) informácie o trhu

Aktuálna trhová kapitalizácia IncogniFi je $ 13.91K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu INFI je 900.00K, pričom celková zásoba je 1000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 15.46K.

História cien IncogniFi v USD

IncogniFi (INFI) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z IncogniFi na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny IncogniFi na USD pohybovala na $ 0.0000000000.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny IncogniFi na USD pohybovala na $ -0.0003681080.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny IncogniFi na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0.00000000000.00%
60 dní$ -0.0003681080-2.38%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre IncogniFi

Cenová predikcia IncogniFi (INFI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena INFI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia IncogniFi (INFI) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena IncogniFi mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne IncogniFi v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku INFI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na IncogniFi Cenové predikcie.

Čo je IncogniFi (INFI)

As highlighted by Vitalik in a recent article, privacy is simulteanously one of Crypto's most important features, as well as one of its most prominent existential threats. Over the last few years, while providers of privacy tools have gained negative media attention (i.e. Tornado Cash), the importance of safeguarding privacy in a Web3 environment has been highlighted by several high profile kidnapping and robbery cases of wealthy Crypto individuals. Moreover, the rise of bots and copytraders have increased the need for users to be able to transact privately, without anyone following their every move.

As such, while private transactions can be abused by malicious actors and people looking to use cryptocurrency to hide the source of their funds, privacy should be a right and people should not be forced to share their balances, transactions or online movement. This view has been shared by many prominent figure in the Ethereum ecosystem, most importantly by earlier mentioned developer Vitalik Buterin, who is a renowned supporter of dApps such as Railgun and Tornado Cash.

While the importance of privacy in Web3 is thus generally agreed upon, the offering of privacy tools remains fragmented. As described in the next chapter, IncogniFi aims to change that, by creating a one-stop-shop privacy hub for browsing, communicating, transacting and storing crypto in a private way.

IncogniFi is an advanced privacy ecosystem, comprising a fully private, anonymous and secure VPN Browser, a Private W2W Communication Tool, a Password & Key Manager, a Non-Custodial Wallet and a Privacy Dex.

Ecosystem Products

  • VPN Browser
  • W2W Private Messenger
  • Password & Key Manager
  • Non-Custodial Wallet
  • Privacy Dex

Akú hodnotu bude mať 1 IncogniFi v roku 2030?
Ak by hodnota IncogniFi rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do IncogniFi podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
IncogniFi (INFI) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o IncogniFi

