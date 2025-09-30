INCASWAP (INCA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o INCASWAP (INCA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 20:33:05 (UTC+8)
INCASWAP (INCA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre INCASWAP (INCA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 365.79K
Celková ponuka:
$ 1.00M
Počet coinov v obehu:
$ 950.00K
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 385.04K
Historické maximum:
$ 10.22
Historické minimum:
$ 0.02492511
Aktuálna cena:
$ 0.385043
INCASWAP (INCA) informácie

Inca Swap Ecosystem

Inca Swap is an innovative DeFi ecosystem that combines efficiency, security and interoperability, functioning as a multichain DEX integrated with solutions such as NFTs and a bridge between networks. Focused on MatChain, the project offers fast transactions, low fees and an optimized decentralized experience.

DEX on MatChain

MatChain's scalable infrastructure allows Inca Swap to provide efficient and cost-effective exchanges. With EVM compatibility, the platform guarantees support for multiple tokens and high performance, ideal for traders and liquidity providers.

Inca NFTs

NFTs play an important role in the ecosystem, offering utility and exclusivity:

Exclusive Benefits: Discounts, early access to features and special rewards.

Marketplace: Direct NFT transactions on MatChain with reduced fees.

Engagement: Exclusive drops for premium NFT holders.

MatChain to BSC Bridge

The MatChain to Binance Smart Chain (BSC) connectivity expands the reach of Inca Swap. The bridge facilitates fast and secure transfers between networks, promoting interoperability, increased liquidity and competitive costs.

Inca Token

The Inca Token is the heart of the ecosystem, acting as a governance and benefit tool. It offers

Fee discounts and higher returns in liquidity pools.

Staking and farming incentives for liquidity retention.

Optimized Performance: Fast and cost-effective swaps on MatChain.

Multichain Connectivity: Efficient bridge with BSC.

Inca Pix: The Web3 Gateway

Inca Pix is ​​a groundbreaking feature that bridges the Brazilian Pix payment system to the Web3 ecosystem on MatChain.

Oficiálna webová stránka:
https://www.incaswap.com/
Biela kniha:
https://drive.google.com/file/d/1UFjFDhMQZnC__CJPXi-Sao4-KdwsR9_D/view

INCASWAP (INCA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky INCASWAP (INCA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet INCA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu INCA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili INCA tokenomiku, preskúmajte cenu INCA tokenu naživo!

